"Mi sento un po' il 'papà' di questa moto, sono molto orgoglioso del nostro progetto". Giornata storica, da incorniciare, per l'Aprilia e per Aleix Espargaró, che regala alla casa di Noale la sua prima pole della storia in MotoGP. Un risultato ancora più 'roboante', se pensiamo che Maverick Vinales - compagno del catalano - scatterà 5° in griglia sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina. "In questi 5 anni insieme abbiamo lavorato tanto - spiega Aleix - e ora cominciamo a raccogliere i frutti dei nostri sacrifici. Questa pole è un 'regalo' che faccio a tutto il team e alla gente di Noale". Ma Espargaró - che aveva già conquistato la pole due volte: su Yamaha nel 2014 e Suzuki nel 2015 - sembra intenzionato a completare l'opera: "Siamo pronti per vincere, la moto è competitiva, domenica possiamo raggiungere un altro risultato storico".