Giornata positiva per Pecco Bagnaia, che dopo un sabato complicato, ritrova feeling e buone sensazioni con la sua Ducati, chiudendo al 5° posto in Argentina: "Voglio ripartire da qui, ho capito che il nervosismo non serve a nulla. Avevo bisogno di una gara come questa, penso che mi aiuterà in vista dei prossimi GP"

"Sono abbastanza contento della gara. Mi serve da lezione la giornata di ieri, il nervosismo non serve a niente . Il passo era buono, ho quasi ritrovato le sensazioni dell'anno scors o. Dobbiamo ripartire da qui, le sensazioni sono positive . Stiamo valutando la perdita di potenza in rettilineo, faremo un confronto con il 2021 ad Austin ma sembra che facciamo fatica sul dritto. Ci stiamo lavorando, da ieri abbiamo già migliorato. Quello che conta è avere il feeling che mi mancava in staccata e in ingresso".

"Questa gara mi aiuterà per le prossime"

"Avevo bisogno di una gara come questa, sono contento di aver fatto un GP simile in cui non ho mai mollato. Ero partito con l'obiettivo di finire in Top-5, non pensavamo di poter vincere dopo le due gare. Ci siamo riusciti, anche se ci siamo complicati molto la vita in partenza. Questa gara mi aiuterà molto per le prossime".