Futuro Quartararo: "Honda? Una cosa a cui pensare"

C'è delusione in casa Yamaha per l'8° posto di Quartararo in Argentina e le voci di un suo passaggio alla Honda cominciano a farsi più insistenti, come riportato dal nostro Boselli. Che ha chiesto al diretto interessato cosa ci sia di vero in questa trattativa. "Devo rifletterci bene - la risposta del campione del mondo - ancora il mio futuro non è chiaro. È una decisione che richiede tempo, ma è una cosa a cui pensare"

Non è stato certamente - finora, almeno - l'inizio di stagione che Fabio Quartararo aveva 'sognato' da campione del mondo in carica: 9° nella prima gara in Qatar, riscattato in parte dal podio (2°) in Indonesia, fino all'8° posto nel GP d'Argentina, che conferma i problemi della Yamaha in questa primissima fase del Mondiale. Numeri decisamente al di sotto delle aspettative che alimentano le voci di un suo possibile cambio di scuderia. Come riportato dal nostro Antonio Boselli - che ne aveva già parlato a gennaio - la Honda è fortemente interessata al 'Diablo', poi starà al pilota francese e al suo manager capire se 'usare' questa trattativa per ottenere un contratto ancora migliore con la Yamaha o sposare un nuovo progetto. Che non è garanzia di successo: i piloti che hanno affiancato Marc Marquez non hanno - storicamente - ottenuto grandissimi risultati.