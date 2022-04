L'ultimo video postato dallo spagnolo su Instagram fa pensare a un rientro imminente in Texas. Sta recuperando dall'ultimo episodio di diplopia e continua a lavorare senza sosta. E la colonna sonora degli Outskrts dice "Sei pronto a tornare?". Oggi il GP dell'Argentina in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno (canale 201) e in tempo reale su Skysport.it

GP ARGENTINA, ULTIME NEWS E WARM UP