Jorge Lorenzo riparte dalle macchine, precisamente dalla Porsche Carrera Cup Italia 2022: sarà official driver nel team Q8 Hi Perform: "Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita", afferma il maiorchino, ritiratosi dalla MotoGP al termine della stagione 2019 dopo aver vinto cinque titoli nel Motomondiale

Dopo Valentino Rossi e Dani Pedrosa, c'è un altro campione della MotoGP che ha deciso di provare l'esperienza sulle quattro ruote. Jorge Lorenzo (vincitore di cinque titoli nel Motomondiale) si unirà al team Q8 Hi Perform come official driver nella Porsche Carrera Cup Italia 2022, il monomarca tricolore giunto alla 16ᵃ edizione. "Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita, abbiamo una squadra forte e ambiziosa: tappa dopo tappa, il nostro obiettivo dovrà essere sempre quello di crescere e di vincere quante più gare possibili". Primi test in programma a Monza il 13 aprile, debutto ufficiale in gara nel weekend del 7-8 maggio a Imola.