Comincia alla grande la domenica del team belga che con la vettura #32 di Charles Weerts conquista la pole position nel round di Imola. L'Audi occupa anche il secondo posto, terza la Mercedes #88 di Raffaele Marciello. Quindicesimo posto per il debuttante Valentino Rossi. Gara alle 15 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action

Due Audi e una Mercedes . Così si è chiusa la qualifica a Imola nel primo weekend del GT World Challenge GT . Davanti a tutti c'è una R8 del Team WRT , l'equipaggio #32 di Charles Weert . Audi anche al secondo posto, come detto, mentre al terzo c'è la Mercedes #88 . Nel "dettaglio", la pole-position è andata a Dries Vanthoor, Charles Weerts e Kelvin van der Linde (#32); secondo posto per Christopher Mies, Patric Niederhauser e Lucas Légeret (Sainteloc Racing #25); terzo posto per Raffaele Marciello, Jules Gounon e Daniel Juncadella (Akkodis ASP Racing Team #88).

Come nelle seconde prove (pre-qualifica) di ieri, Valentino Rossi, Frédéric Vervisch e Nico Müller hanno segnato il 15esimo tempo nelle qualifiche della 3h di Imola. Si torna in pista alle 15 con la diretta della gara su Sky Sport Uno e Sky Sport Action (telecronaca di Ivan Nesta).

Rossi: "Come prima volta, non è andata male"

“Le qualifiche sono state complesse. Ci sono tante auto in pista. Partiremo in 15^ posizione e vedremo come andrà la gara. Però, per essere la prima qualifica, non è andata male”, ha detto Rossi nell'immediato post qualifica.