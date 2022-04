GP Austin, la gara della MotoGP alle 20 su Sky

Il Motomondiale si trasferisce negli Stati Uniti, dove domenica 10 aprile si correrà il GP delle Americhe, quarta tappa del campionato 2022 da seguire live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Gli orari delle gare: Moto2 alle 18:20, MotoGP alle 20, Moto3 alle 21:30. Ci sarà anche Marc Marquez, che ha ricevuto l'ok dei medici dopo il terribile incidente in Indonesia e il nuovo episodio di diplopia

Dopo la prima, storica, emozionante vittoria dell’Aprilia in Argentina grazie ad Aleix Espargaró, la MotoGP si sposta nel Nord America con l’affascinante gara di Austin. Tanti i temi che ci attendono nel weekend texano: Aleix Espargaró proverà a confermarsi leader del Mondiale, il campione Fabio Quartararo andrà alla ricerca di un feeling complicato con la sua Yamaha, i piloti ufficiali Ducati a caccia della prima vittoria in questa stagione, mentre i team satelliti hanno voglia di proseguire la striscia di risultati positivi raccolti fin qui (vedi Jorge Martin ed Enea Bastianini). Ci sarà anche modo di rivedere Marquez in pista, dopo la terribile caduta nel warm up in Indonesia che lo ha costretto a saltare le ultime due gare: Marc ha ricevuto l’ok dei medici e sarà regolarmente presente ad Austin, a meno di 20 giorni dall’incidente di Mandalika e dal nuovo episodio di diplopia. Marquez ritorna così su una delle sue piste preferite, tanto da essere chiamato da molti "capitan America" (qui ha vinto 7 volte). Il Gran Premio delle Americhe, quarta tappa del Mondiale 2022, è live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Appuntamento domenica 10 aprile alle 20 con la gara della MotoGP, mentre la Moto2 e la Moto3 scatteranno rispettivamente alle 18:20 e alle 21:30.