"Sviluppo Ducati, siamo nella direzione giusta"

Il ritorno

Marquez: "Avevo paura, devo tornare a divertirmi"

"L'anno scorso avvevo il setting del 2020, la GP21 veniva da due anni di sviluppo. Ma ora siamo nella giusta direzione, le differenze non sono così grandi, devo solo continuare nel mio percorso di adattamento. Il livello quest'anno è molto alto, Mondiale equilibrato, nell'arco di 4 o 5 GP vedremo chi i piloti in grado di fare la differenza. Il ritorno di Marquez? Non c’è solo lui in pista,. Marc avrà il suo lavoro da fare e noi il nostro. Essere costantemente davanti e non essere tredicesimo in qualifica come successo a Termas, questo è l’obiettivo prima di tutto".