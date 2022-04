Marquez è tornato: 19 giorni la terribile caduta nel warm up del GP Indonesia, lo spagnolo è risalito in sella alla Honda nella prima sessione di prove ad Austin. Marc ha ricevuto l'ok dei medici, dopo aver saltato sia la gara di Mandalika sia quella in Argentina a causa di un nuovo episodio di diplopia. Lo spagnolo ha chiuso le Libere 1 con il 5° posto, sul circuito texano ha vinto 7 volte (è il record). Domenica la gara della MotoGP alle 20 LIVE su Sky

VIDEO. IL RIENTRO DI MARQUEZ - GLI ALTRI RECUPERI LAMPO