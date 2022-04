Partenza in salita per Celestino Vietti, il leader del campionato, caduto in FP2 nel cambio di direzione tra la curva 4 e la 5 per una perdita d'aderenza del posteriore. Rientrato ai box per sistemare la moto danneggiata il pilota del Mooney VR46 è tornato in pista quando mancavano 14 minuti alla fine del turno. Vietti ha poi chiuso la prima giornata di prove con il quindicesimo tempo, momentaneamente fuori dalla zona Q2. Un inizio complicato dalla difficoltà di trovare subito la messa a punto ideale e il feeling con una pista in parte riasfaltata. E’ invece partito col piede giusto Tony Arbolino, fin dal primo turno concluso con il terzo tempo. Buon ritmo e consistenza alla fine il milanese si è piazzato in seconda posizione alle spalle di Fermin Aldeguer, protagonista sfortunato della trasferta argentina in cui aveva brillato fino al momento della gara chiusa malamente per il contatto con Vietti. Il rookie di Luca Boscoscuro potrebbe rivelarsi l'outsider anche in questa occasione. Si è invece confermato una certezza Aron Canet, secondo in campionato e quinto nella combinata, con un passo costante, frutto di una confidenza immediata con la pista texana. Segnali di presenza da parte di Pedro Acosta che nella classifica finale occupa un promettente settimo posto. Cameron Beaubier, pilota di casa, è finito sulla terza casella provvisoria davanti all'inglese Jake Dixon. Somkiat Chantra, meno esplosivo del solito, ha concluso in dodicesima posizione, davanti a Sam Lowes altro protagonista fin qui sotto tono. Fuori di poco dalla top 14 Simone Corsi, sedicesimo, continua a far fatica Lorenzo Dalla Porta, ventesimo, insieme a Romano Fenati, ventitreesimo.