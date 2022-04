Quartararo è 3° nelle Libere 2 di Austin. Il francese ha un buon passo gara, il dato negativo arriva dalla velocità di punta: 333 km/h per la sua Yamaha, 346km/h per la Ducati GP21 di Bastianini (il più veloce in pista). "Sono cosciente di questa situazione già prima dei test in Malesia – spiega il campione del mondo –. Non serve ogni volta che rientro al box dire che la moto non va, se fai così ti metti un pensiero in testa e non spingi al 100%". La gara domenica alle 20 su Sky

"Ancora no, per lottare per la vittoria devi avere il passo migliore di tutti. Su un rettilineo così lungo, se ti sorpassa qualcuno sei finito. Il mio passo nel secondo run è stato buono, proverò a migliorarlo ancora nelle Libere 3".

Il fatto che tu sia consapevole dei limiti della Yamaha in questo momento, ti toglie qualcosa a livello di concentrazione?

"A essere sinceri, sono cosciente di questa situazione già prima dei test in Malesia. La prima settimana è stata difficile, perché aspettavo una cosa molto grande da Yamaha. Quando sono sulla moto so che alla fine il problema è questo, non serve ogni volta che rientro al box dire che la moto non va, se fai così ti metti un pensiero in testa e non spingi al 100%. Io do sempre il massimo in pista, sono cosciente che su questo rettilineo perdiamo abbastanza, ma restiamo comunque concentrati per dare il meglio".