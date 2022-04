Moto2, prima gioia di Arbolino. Moto3 alle 21:30

La domenica di Austin si apre con una vittoria italiana: primo successo per Tony Arbolino in Moto2, che taglia il traguardo con un vantaggio di 4 secondi su Ogura. Dixon completa il podio. Caduta per Celestino Vietti, sempre leader del campionato. A seguire in pista la MotoGP, con la gara che scatta alle 20. La Moto3 chiuderà la giornata alle 21.30. Tutte le gare in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

