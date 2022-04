Moto3: vittoria di Masià, Foggia e Migno sul podio

Dopo le vittorie di Bastianini in MotoGP e Arbolino in Moto2 in Texas altri due piloti italiani sul podio in Moto3, nella gara vinta da Masià: secondo posto per Foggia e 3° Migno dopo un ultimo giro per cuori forti. Il romano 'approfitta' della caduta di Garcia e torna in testa al Mondiale



MOTOGP: TRIONFO DI BASTIANINI - MOTO2: PRIMO SUCCESSO PER ARBOLINO