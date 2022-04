Marquez: "Stanco più di testa che fisicamente"

Nono posto in griglia per Marc Marquez ad Austin: "Fisicamente sono contento di come sono andate la qualifiche, più che altro sono stanco di testa. Non ho fatto un bel lavoro, non sentivo la moto. L'obiettivo è finire la gara". Il GP è alle 20 live su Sky

Il re di Austin (record di 7 vittorie) scatterà dalla terza fila: Marc Marquez, rientrato sulla pista texana 19 giorni dopo il terribile volo nel warm up di Mandalika, partirà dalla nona posizione nel quarto GP della stagione. "Fisicamente sono contento di come sono andate la qualifiche, più che altro sono stanco di testa, non so perché. Non ho fatto un bel lavoro, nelle qualifiche non sentivo la moto. Partiremo indietro, sarà dura, l'obiettivo è finire la gara", spiega Marc.