Carlo Pernat, manager di Bastianini, parla a Sky del futuro di Enea dopo il successo ad Austin: "Bastianini può fare gola alla Honda, ma lui non ci andrà. Gli spagnoli non possono gestire gli italiani, Enea deve stare in un team italiano gestito da italiani". La replica del pilota Ducati Gresini: "Non so se la Honda mi abbia messo gli occhi addosso, ma non direi di no su due piedi. Non escluderei niente al momento. A un certo punto dovrò prendere una decisione, sicuramente le offerte ci sono"

Su quattro gare fin qui disputate in MotoGP, Bastianini ne ha vinte due: Losail e Austin. È normale quindi che diverse squadre abbiano messo gli occhi sul talento del team Gresini Racing. Enea potrebbe fare gola anche alla Honda in chiave futura , ma il manager della "Bestia" esclude questa soluzione per il futuro, come ha spiegato al microfono di Antonio Boselli: " Bastianini può fare gola alla Honda, ma lui alla Honda non ci andrà . Ha già avuto un’esperienza negativa in Moto3 con il team Monlau (la squadra di Emilio Alzamora, ndr), dove ha rischiato di non essere quasi più un pilota. Gli spagnoli non possono gestire gli italiani, Enea deve stare in un team italiano gestito da italiani".

Bastianini: "Il futuro? Ci sono delle offerte"

Nel corso di Race Anatomy su Sky Sport MotoGP, Bastianini ha ascoltato con attenzione le parole del suo manager Carlo Pernat, che sembra escludere la possibilità in futuro di un trasferimento alla Honda. Enea non la pensa proprio allo stesso modo: "In realtà credo che gli spagnoli mi abbiano fatto crescere molto. Nel team Monlau avevamo instaurato un bel rapporto. Non so se la Honda mi ha messo gli occhi addosso, ma non direi di no su due piedi. Non escluderei niente al momento. Passare nella squadra ufficiale Ducati? Al momento non è una cosa che mi preme, per adesso penso soprattutto a fare delle belle gare. A un certo punto dovrò prendere una decisione sul futuro, sicuramente le offerte ci sono, ma non voglio prendere decisioni affrettate. In questo momento sto bene nel team Gresini Racing, voglio concentrarmi sulle gare, parlerà del resto più avanti".