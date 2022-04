MotoGP, SBK, F1: i numeri di un tripudio italiano

Si è concluso un weekend storico per l'Italia: la Ferrari ha vinto in F1 in Australia con Leclerc, la Ducati ha vinto in MotoGP ad Austin con Bastianini e in Superbike ad Aragon con Bautista. Ripercorriamo tutto attraverso le statistiche

Il 10 aprile 2022 è da segnare nei libri di storia per un evento pressoché unico: la Ferrari vince in F1 , e la Ducati vince in MotoGP e Superbike , per un tripudio italiano a tutto tondo . Il mondiale Superbike ha visto la luce nel 1988 e la Ducati è entrata in MotoGP nel 2003 in modo ufficiale. Da allora, quante volte abbiamo vissuto queste "giornate storiche"? Una volta sola finora, ma questa del 2022 può essere considerata una prima assoluta, e vediamo perché.

Il precedente del 2003

Il precedente è datato 15 giugno 2003: Neil Hodgson vinceva entrambe le gare Superbike in programma a Silverstone con la Ducati 999 F03, Loris Capirossi portava per la prima volta al successo la Ducati Desmosedici al Catalunya e in serata Michael Schumacher vinceva con la Ferrari a Montreal. Tuttavia, bisogna fare una precisazione che fa comprendere come quella data sia da segnare con l’asterisco, perché il successo Ducati in Superbike era scontato. Perché? Il 2003 fu forse l’anno più buio del mondiale Superbike: i costruttori giapponesi avevano abbandonato in blocco il mondiale, in disaccordo con i nuovi regolamenti tecnici, e la sola Ducati schierava un team ufficiale, tanto che quell’anno vinse tutte, ma proprio tutte, le gare, 24 su 24, in alcuni casi monopolizzando le prime cinque o sei posizioni all’arrivo. Per non parlare di Oschersleben, quando in entrambe le gare le prime 7 posizioni furono tutte appannaggio Ducati… Con un campo partenti così a senso unico, è difficile ascrivere quella data come "storica": ben diverso è lo scenario attuale, con i maggiori marchi impegnati ufficialmente in Superbike, con la MotoGP che presenta i distacchi più ridotti di sempre e con una F.1 che vara un nuovo regolamento tecnico.

Questo 10 aprile quindi è di fatto la prima volta che questi gloriosi marchi italiani fanno l’en-plein: Leclerc a Melbourne, Bastianini ad Austin ed Alvaro Bautista ad Aragon.