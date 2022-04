Le vittorie di Ferrari e Ducati in Australia e Usa sono un risultato storico per l'Italia dei motori e riportano alla memoria altre 'doppiette Rosse' del passato, una in particolare: quella Raikkonen-Stoner del 2007 che alla fine valse il Mondiale per entrambi

F1: IL TRIONFO DI LECLERC - MOTOGP: VITTORIA DI BASTIANINI