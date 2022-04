11/21

SUZUKI - Settimo e ottavo in prova Rins e Mir, secondo e quarto in gara. Qualifiche identiche all’Argentina, risultato migliore soprattutto per merito di un Rins finalmente ai suoi massimi livelli senza cadere. Bene anche perché i due pupilli di Schwantz sono anche nel mondiale secondo e quarto a pochi punti da Bastianini con in mezzo Aleix Espargaro. Insomma se davvero col rientro in Europa riuscissero a disputare prove un po’ più efficaci, magari da seconda file, le vittorie se le giocheranno pure loro. 9