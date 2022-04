Il team manager della Honda HRC esalta Marc Marquez: "Ad Austin ha fatto una gara impressionante, ha dimostrato di essere tornato ai massimi livelli. Può succedere ancora di tutto, il Mondiale è aperto, la nostra mentalità e il nostro obiettivo non sono cambiati: vogliamo vincere", ha sottolineato Puig al quotidiano spagnolo As. Prossimo appuntamento il weekend del 22-24 aprile a Portimao, live su Sky

Rientrato in pista ad Austin dopo il volo nel warm up di Mandalika e il ritorno della diplopia, Marc Marquez si è reso protagonista di una straordinaria rimonta nel GP delle Americhe. Sprofondato in fondo al gruppo alla partenza a causa di un problema tecnico alla sua Honda, l'otto volte campione del mondo ha chiuso 6°. In classifica dopo quattro gare ha 21 punti, contro i 61 del leader Bastianini: "Ha fatto una gara impressionante, una performance incredibile, ha dimostrato di essere tornato al suo livello. E' un gradino sopra tutti gli altri piloti", ha sottolineato al quotidiano spagnolo As il team manager della Honda HRC, Alberto Puig.