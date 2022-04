La sfida MotoGP è pronta a riaccendersi. Cambia lo scenario, però, perché finalmente si torna in Europa, cuore pulsante del motomondiale. L’appuntamento è a Portimao: circuito bellissimo un vero e proprio parco giochi per i piloti con curve cieche e saliscendi mozzafiato. Condividi

In una pista in cui si sono disputate solo 3 edizioni è difficile fare previsioni. Tra i favoriti c’è sicuramente Miguel Oliveira vincitore della prima edizione nel 2020 con KTM, una gara in cui il padrone di casa non ha fatto sconti a nessuno, scattando dalla pole e sparendo in fuga. Risultato: primo grande slam per lui e per la casa austriaca.

approfondimento MotoGP, la guida tv del weekend di Portimao su Sky Tra i favoriti non può certamente mancare il campione del mondo Fabio Quartararo, vincitore del gran premio di Portogallo nel 2021. In questo momento, nonostante la vittoria in Indonesia, la sua M1 ha mostrato molte lacune e certamente non è tra le più competitive, ma il francese è già riuscito a fare la differenza in passato e Portimao potrebbe essere una buona occasione per far tornare a brillare la Yamaha.

Stesso discorso per Pecco Bagnaia anche lui ha vinto sul circuito dell’Algarve e anche lui ha bisogno di dare una svolta al suo campionato. Il ducatista in Portogallo ha fatto il grande slam con pole, giro veloce, vittoria e tutta la gara in testa: insomma per Pecco è il posto ideale in cui cercare il proprio riscatto dopo un avvio di stagione difficile.