Schrotter, Dixon, Beaubier, Roberts, Lowes tutti piloti che sul bagnato sanno come correre. E infatti sono tutti davanti al termine della prima, e parecchio fradicia, giornata di prove. Con la Moto2 il rischio cadute in condizioni limite è sempre alto e in parecchi ne hanno avuto la conferma. Uno su tutti. Pedro Acosta, protagonista di una scivolata spettacolare per fortuna senza conseguenze. Ma intanto il campione in carica della Moto3, abbonato alle cadute dal suo debutto in Moto2, si è ritrovato in fondo alla classifica, in ventesima posizione. Alla pattuglia degli specialisti manca Somkiat Chantra, dominatore del bagnatissimo GP di Indonesia (suo paese natale) ma per ora decimo a Portimao. In quella occasione si era tenuto dietro Celestino Vietti che venerdì ha faticato un po’ (o ha preferito non rischiare), ma si è comunque difeso, prendendosi un salvifico tredicesimo posto che lo tiene dentro la Q2, in prospettiva qualifica.