MotoGP, la guida tv del weekend di Portimao su Sky

Torna il Motomondiale dopo il trionfo di Bastianini in America. Il 'Bestia' guida il Mondiale con 5 punti di vantaggio su Rins alla vigilia della prima tappa europea della stagione, sul tracciato di Portimao (Portogallo). Ecco la guida tv completa: la gara di MotoGP sarà trasmessa domenica 24 aprile in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

La MotoGP torna in Europa : da giovedì 21 aprile , live su Sky e in streaming su NOW , appuntamento con il Gran Premio del Portogallo , con la gara della top class in programma domenica 24 aprile alle ore 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno , raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini , con le incursioni dell’insider Mattia Pasini .

La programmazione

Si torna a raccontare il Motomondiale dai paddock d’Europa con lo Sky Truck, lo studio mobile dotato di terrazza con vista sui circuiti e la Sky Sport Bike, che agevolerà le analisi tecniche insieme allo Sky Sport Tech, lo strumento perfetto per studiare nel dettaglio le moto e per analizzare traiettorie, curve e sorpassi. Giovedì 21 aprile, si parte alle 14.15 con Paddock Pass, seguito alle 18 dalla conferenza stampa dei piloti. Alle 19.15 Racebook, condotto da Vera Spadini con le ultime anticipazioni e le interviste ai piloti prima del ritorno in pista per le prove libere.

Venerdì 22 aprile, in diretta dalle 9.55 la prima giornata di prove libere dal circuito portoghese, che si chiuderà alle 17 con il Paddock Live Show condotto da Vera Spadini, seguito da Talent Time alle 17.30. Sabato 23 aprile, sempre dalle 9.55, in programma la diretta delle FP3 delle tre classi e dalle 13.30 le qualifiche di Moto3. A seguire, alle 15.10, le qualifiche della MotoGP - anticipate dalle prove libere 4 in programma alle 14.30 - e alle 16.10 le qualifiche della Moto2. Domenica 24 aprile, dalle 10.15 il warm up delle tre classi. Poi le gare: alle 12.20 il via della Moto3, alle 14 la MotoGP e alle 15.30 la Moto2. Al termine della gara della top class, appuntamento con Zona Rossa, per i commenti e le interviste a caldo. A seguire Race Anatomy, dalle 17, condotto da Cristiana Buonamano, con gli interventi di Guido Meda, Mauro Sanchini, Antonio Boselli e ospiti dal mondo del paddock e dei box.