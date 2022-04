L'ha fatto di nuovo. È diventato una tradizione ormai il 'salto' di Jack Miller nel venerdì di prove libere in Portogallo: il pilota australiano della Ducati - 10° nelle FP2 - ha regalato spettacolo anche stavolta, seppure in condizioni più estreme rispetto al 2021, a causa della pioggia. Domenica 24 aprile il GP del Portogallo è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

MOTOGP: GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - GUIDA TV