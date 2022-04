Moto3: Oncu in pole. 7° Riccardo Rossi, 12° Foggia

Poteva andare meglio a Dennis Foggia, che dopo una qualifica in ombra (solo 12esimo il leader del mondiale), deve puntare tutto sulla gara, sperando in un meteo più favorevole. Il romano ha faticato sul bagnato, sia in prove sia in qualifica. Dopo aver superato lo scoglio delle Q1, si è incagliato nel turno finale. Con un pizzico di rammarico per il giro buono sfumato a causa della caduta di Garcia che l'ha obbligato a chiudere il gas in regime di bandiere gialle. Con l'asciutto, incrociando le dita, la rimonta è comunque alla sua portata. Le sue doti velocistiche e il carattere da combattente, possono fare la differenza.

Oncu in pole, Garcia in seconda fila

Lo spagnolo della Gas GAs, suo avversario diretto in campionato, ha fatto decisamente meglio nonostante le due cadute in Q2. Scattando dalla seconda fila con il sesto posto, Sergio ha maggiori possibilità di attaccare le posizioni da podio. Davanti, in pole position, c’è però Dennis Oncu, che ha centrato la prima piazzola per la seconda volta in carriera. Il turco resta un avversario pericoloso in ottica campionato dove al momento occupa la quinta posizione. E per la gara di Portimao è forse quello con le carte migliori in mano: al suo fianco scattano infatti Mario Aji (decisamente a suo agio sul bagnato) e Lorenzo Fellon, non proprio due fenomeni. Più agguerrita la seconda fila, con Tatay (quarto), Suzuki (quinto) e Garcia per l'appunto, sesto. Riccardo Rossi con un promettente settimo posto difende il tricolore, ma Andrea Migno, undicesimo e meno brillante del solito sul bagnato, è comunque uno da tenere d’occhio. Il romagnolo del Team Snipers, terzo in classifica, vive un buon momento della sua carriera, nelle uniche due gare portate a termine ha ottenuto una vittoria e un terzo posto, in gara è sempre un avversario ostico. Fuori dai giochi, salvo sorprese, sembra invece Izan Guevara, rimasto bloccato in Q1, e costretto a partire dalla diciannovesima casella dello schieramento. Lo spagnolo è stato scalzato all’ultimo minuto da Stefano Nepa che in Q2 ha però vanificato tutto scivolando a 7 minuti dal termine. Il marchigiano partirà dalla diciassettesima posizione.