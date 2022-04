Zarco in pole a Portimao: "Meglio del previsto"

Settima pole in top-class per il francese della Ducati Pramac, che ha chiuso con il tempo di 1:42.003 davanti alla Suzuki di Mir e l'Aprilia di Aleix Espargaró. "Non mi aspettavo un giro così buono - ammette Zarco - erano condizioni difficili e ci chiedevamo quali gomme usare. Siamo riusciti a utlizzare quelle da asciutto per le qualifiche e ha funzionato molto bene". Domenica la gara alle 14 su Sky

È stato il più bravo a districarsi nelle complicatissime condizioni della pista di Portimao, colpita dalle violente piogge di questi giorni. Nonostante la breve tregua del meteo all'ora della pole position, l'asfalto è rimasto pieno di macchie d'umido e le cadute l'hanno fatto da padrone finora nel weekend portoghese. Per Johann Zarco - che ha chiuso con il tempo di 1:42.003 davanti alla Suzuki di Mir e l'Aprilia di Aleix Espargaró - è la settima pole in top-class. "Sono molto contento, non mi aspettavo un giro così buono - ammette per il francese della Ducati Pramac - erano condizioni difficili e ci chiedevamo quali gomme utilizzare. Siamo riusciti a usare quelle da asciutto per le qualifiche e ha funzionato molto bene". La gara - sempre a causa del meteo - è zeppa di punti interrogativi. "La miglior strategia in qualifica è stata fare giri con le stesse gomme - spiega il transalpino - c'è stato un feeling speciale. Ora vedremo cosa succederà domenica".