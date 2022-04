Jonathan Rea conquista Gara 1 di Superbike ad Assen e porta il computo delle vittorie sul tracciato olandese a sedici, numero che rende chiaro il feeling del nordirlandese con la pista. In un weekend dove sembrava faticare specialmente nel quarto settore, Rea ha sistemato il setup e ha fatto valere il passo gara mostrato nelle libere: così facendo ha tenuto dietro un arrembante Alvaro Bautista (secondo in volata) e Toprak Razgatlioglu.

Nella prima parte di gara le Ducati, le Yamaha e le Kawasaki ufficiali hanno dato vita a una bagarre a sei, ma alla lunga i tre "capitani" hanno fatto la differenza. Andrea Locatelli ha chiuso solitario al quarto posto abbassando il ritmo nelle fasi finali, mentre sia Alex Lowes che Michael Rinaldi si sono ritirati per problemi tecnici (nel caso dell’italiano, il problema è sopraggiunto dopo una scivolata alla curva 5).

La quinta posizione è stata ereditata da Iker Lecuona, autore fino a questo momento di un fine settimana convincente in sella alla Honda. Sesto posto per Loris Baz davanti a un Philipp Oettl in grande spolvero, particolarmente veloce nella seconda metà di gara con la Ducati GoEleven. Dietro di lui concludono Garrett Gerloff e Scott Redding, con Axel Bassani a chiudere la top-10. Giunge a punti anche Roberto Tamburini (14°), mentre Luca Bernardi non va oltre il diciottesimo posto. Ritirato Gabriele Ruiu.