Assen: Aegerter e Steeman vincono nelle Supersport

Aegerter trionfa in Gara 1 Supersport su Van Straalen e Bulega, caduto Baldassarri. Steeman vince nella 300, primo podio per Gennai

Vittoria col brivido per Dominique Aegerter nella prima gara di Supersport ad Assen. Dopo aver demolito il record della pista in qualifica (siglando il primo giro sotto il muro dell’1’37” nella storia della middle class), il campione del mondo ha condotto buona parte della gara alle spalle del sorprendente Glenn Van Straalen, rompendo gli indugi al termine del dodicesimo giro. Il suo attacco è stato provvidenziale: l’esposizione della bandiera rossa per un incidente tra Tom Booth-Amos e Marcel Brenner è avvenuta immediatamente dopo il sorpasso, consegnandogli il successo.



Festa grande per Van Straalen, al primo podio di carriera, ma con l'amaro in bocca per una vittoria sfumata di un nulla. Molto bene anche Nicolò Bulega che replica il podio di Aragon chiudendo terzo, comandando la corsa per un breve periodo. Nelle primissime battute di gara sono finiti a terra alcuni protagonisti come Can Oncu, Stefano Manzi e soprattutto Lorenzo Baldassarri, che incamera un passo falso nella lotta al titolo. Il quarto posto va così a Jules Cluzel davanti a Federico Caricasulo e Niki Tuuli. Buona top-10 per Raffaele De Rosa e Leonardo Taccini, con anche Yari Montella a punti in dodicesima piazza.