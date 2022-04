Classifica

Gioia doppia per Fabio Quartararo a Portimao: il pilota della Yamaha vince il GP del Portogallo e sale in testa al Mondiale, a pari punti con Alex Rins (Suzuki). Terzo in classifica Aleix Espargaro' con l'Aprilia. Enea Bastianini cade e retrocede al 4° posto, staccato di 8 punti dal francese campione del mondo. Prossima tappa in Spagna, per il GP di Jerez, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP dal 29 aprile al 1° maggio MOTOGP, L'ORDINE DI ARRIVO A PORTIMAO