Ieri una brutta caduta per il pilota italiano della Ducati, ma è "fit" e nella gara in Portogallo ci sarà. Il GP è live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Una brutta caduta ieri nel Q1, ma Pecco Bagnaia sarà in sella alla sua Ducati oggi nel GP di Portimao . Il pilota italiano è stato protagonista di una caduta particolarmente impressionante sul tracciato portoghese, battendo pesantemente la spalla destra . A seguito dell’ultimo controllo medico prima del warm up ha però ottenuto l’ok ed è stato considerato “fit”. Da sottolineare anche la forte e ferma volontà di Pecco di andare in pista. La gara scatterà alle 14 , la potrete seguire in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).

La nota sui social della Ducati: le condizioni di Bagnaia

"Pecco Bagnaia è stato dichiarato fit per correre! Ha dormito bene e nonostante senta ancora un po' di dolore, è pronto per unirsi ai piloti in pista per il warm up e la gara", fa sapere il team .