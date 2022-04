Quando mancano 7 giri al temine del GP Portogallo, Miller prova il sorpasso su Mir per salire in terza posizione. L’australiano però va lungo in curva 1 e scivola, trascinando giù anche lo spagnolo. Il pilota Ducati, dopo essersi ripreso dalla caduta, va nel box Suzuki per chiedere scusa al collega: "Non volevo rovinare la gara di Mir, mi dispiace tanto". Il collega accetta le scuse: "Quando mi sono rialzato ho applaudito Jack, ma poi mi sono subito preoccupato per le sue condizioni"

LE INTERVISTE: MILLER - MIR