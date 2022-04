A Portimao va in scena il quinto GP della stagione: sull'ottovolante portoghese parte dalla pole Zarco, alle spalle della sua Ducati la Suzuki di Mir e l'Aprilia di Espargaró. Brutte cadute ieri nel Q1 di Bastianini ("Serve una gara tutta all'attacco per recuperare") e Bagnaia (prima del warm up la visita decisiva per ottenere il via libera a correre). La gara è live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Una pole preziosa: Johann Zarco emerge in una giornata decisamente complicata a Portimao. La qualifica infatti inizia subito con due cadute rovinose, quella di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. La dinamica è praticamente identica: i due piloti italiani, nel tentativo di qualificarsi per il Q2, montano le gomme slick su una pista ancora umida. Particolarmente impressionante la caduta di Bagnaia, che batte pesantemente la spalla destra, mentre Bastianini prende un colpo alla mano destra. Per fortuna, sia Bagnaia che Bastianini non hanno sofferto fratture, ma dovranno sostenere la visita medica prima della gara per ottenere l'idoneità. Di fianco a Zarco in prima fila si sono piazzati Joan Mir in seconda posizione e Aleix Espargaró con un'Aprilia sempre più convincente. Seconda fila inedita, con Miller, Fabio Quartararo in grande recupero su una pista amica e Marco Bezzecchi, rookie sempre più convincente con il team Mooney VR46 racing team che si è presentato con un coach di eccezione, ovvero Valentino Rossi, nel paddock del motomondiale per la prima volta dopo il suo ritiro.