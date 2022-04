Prima della gara del GP portoghese, un ospite speciale. "È bello tornare nel paddock - confessa Valentino Rossi a Sky Sport - un'esperienza diversa dal solito. Non sapevo quali emozioni avrei provato, è bello vedere tanti amici e tornare in griglia. Ho anche pranzato bene, è più facile quando non devi correre...". Il 'Dottore' ha chiuso con una battuta sulle sue prime settimane da papà: "È bellissimo, Giulietta è simpatica e si comporta bene"

MOTOGP: VITTORIA DI QUARTARARO