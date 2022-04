Da Ducati arrivano buone notizie dopo gli ultimi approfonditi controlli alla spalla destra di Bagnaia: il danno riportato dopo la caduta a Portimao è un grande edema osseo ma nessuna lesione ai legamenti. E naturalmente un po’ di dolore, che Pecco dovrà sopportare anche in Spagna. Ma la cosa importante è che ci sarà. Arriverà di giovedì, per sfruttare un giorno di riposo in più. La sfortuna che lo sta accompagnando dall’inizio del campionato 2022 stavolta non ha infierito. Pecco arrivava da un finale di stagione strepitoso, con quattro vittorie in sei gare, ed è partito come uno dei principali candidati alla vittoria del titolo. Ma diverse difficoltà hanno ostacolato il cammino: la gestione della nuova Ducati, che ancora deve esprimere le sue potenzialità, la caduta in Qatar e ora l’infortunio. Un azzardo nelle qualifiche in Portogallo, dettato dalla volontà di giocarsi il tutto per tutto, ha causato la caduta che ha compromesso non solo la partenza in griglia ma anche la gara. Bagnaia ha lottato nonostante il dolore, ed è riuscito a compiere un’impresa: da ultimo a ottavo. Ma purtroppo la classifica generale dice che il vicecampione del mondo si ritrova decimo con soli 31 punti. Per fortuna i distacchi sono ridotti, e la distanza dal primo è solo di 38 punti. Quindi il campionato è apertissimo. E Bagnaia potrà continuare a lottare subito, questo weekend a Jerez.