La Ducati a Jerez per invertire il trend

I piloti

leggi anche

Bagnaia, no lesioni alla spalla: in Spagna ci sarà

Diverso il discorso per i piloti. Bagnaia proprio mentre stava trovando il giusto feeling con la nuova moto, sfruttando un enorme lavoro di coerenza anche a fronte di ‘rinunce’ tecniche (tipo l'ultima versione dell'abbassatore anteriore), ha subito l'incidente in Portogallo. Fortunatamente le conseguenze alla spalla non sono tanto gravi ma di fatto anche in questo week end dovrà stringere i denti e dosare le forze. Miller deve riuscire a tenere alto morale e concentrazione. Il management Ducati sa che è il momento meno opportuno per far percepire al pilota australiano una sorta di sfiducia ma, di fatto, deve organizzare il proprio futuro promuovendo un giovane e che sia Martin o Bastianini poco impatta. Jack lo sa bene e deve avere una corteccia psicologica forte ma non è facile perché i piloti pur nel loro essere speciali sono esseri umani con le loro debolezze. La Ducati, nei 35 anni di storia di Jerez, ha vinto nel 2006 con Capirossi e lo scorso anno proprio con Jack Miller. Il tris è possibile così come iniziare un nuovo trend...