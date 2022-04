Sabato a Jerez un altro grande del motociclismo entrerà nella 'Hall of fame': si tratta del cinque volte campione del mondo, Jorge Lorenzo. Dai trionfi con la Yamaha fino al ritiro del 2019, con tanti rivali in pista: Rossi, Stoner e Marquez. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 GP JEREZ SU SKY: GUIDA TV Condividi

Diciott’anni di gare e cinque titoli mondiali, Jorge Lorenzo sabato 30 aprile entrerà a buon diritto nella “Hall of fame” del motociclismo. Il maiorchino si è ritirato a fine 2019 dopo un ultimo campionato in sella alla Honda del team Repsol. Fu una stagione tribolata, condita da incidenti, malumori e qualche attrito con il compagno di squadra Marc Marquez sulla direzione tecnica della HRC. Ma proprio Marc ha ricordato l’importante figura del Lorenzo pilota: “E’ un grande campione un pilota speciale, con una personalità molto forte. Quando era al meglio era quasi imbattibile e soprattutto costante. Ho imparato tanto lottando con lui”. Il rapporto comunque non è stato facile quando Lorenzo è entrato nel suo box: “Come compagno di squadra, certo, era un’altra atmosfera…”.

Da Rossi a Marquez, i tanti rivali di Lorenzo Jorge Lorenzo era velocissimo, se partiva in testa era impossibile mettergli il sale sulla coda. In Motogp lo hanno capito subito Rossi, Stoner e lo stesso Marquez che Jorge è riuscito a battere nella corsa al titolo nel 2015. Come compagno di squadra non era invece un tipo facile. Polemiche ne ha avuto con tutti, da Rossi a Dovizioso, nel biennio in Ducati, fino a Marquez anche se con meno astio. Uno ingombrante insomma, che guidava fortissimo ma aveva anche il dono di una sincerità senza filtri, spesso causa di discussioni. Il suo arrivo in Yamaha nel 2008 finì con la creazione di un muro interno al box e infine con il divorzio di Rossi nel 2010: il “re” non ha mai gradito il trattamento riservato all’ultimo arrivato, che certo non aveva alcun timore reverenziale nei suoi confronti. In pista erano scintille, un duello che ha regalato ai tifosi alcune delle più bella gare nell’era dei quattro tempi (una per tutte Barcellona 2009). Sono le due facce di un campione che, amato o meno che fosse, ha segnato un periodo appassionante della Motogp.