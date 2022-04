Doppia caduta nello stesso giro per Marc Marquez, solo 19° al termine del venerdì a Jerez: "Non sono preoccupato, ma abbiamo fatto fatica. Oggi la moto era da 5° e 7° posto, quindi anche io devo migliorare. E' la prima volta che cado due volte nello stesso giro". Le gare domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

"E' la prima volta che cado due volte nello stesso giro"

"Non sono preoccupato per la moto, anche mi piacerebbe essere davanti. La moto oggi era da 5° e 7° posto. Questo significa che anche io devo migliorare. Questa moto è così, dovrò sapermi adattare a lei. Sapevamo che oggi avremmo preso un rischio, abbiamo fatto dei cambiamenti grandi. Mi trovavo bene con la moto con cui sono caduto, con l'altra invece no e non volevo prendere alcun rischio. E' la prima volta che cado due volte nello stesso giro. Stiamo lavorando ma non troviamo la soluzione per guidare bene. Abbiamo fatto fatica, ma questo è un circuito che mi piace. Comunque cerchiamo il passo per la gara e la velocità per le qualifiche a partire da domani".