Raul Fernandez non ha superato il controllo medico per partecipare al gran premio di casa a Jerez. La caduta nelle Q1 di Portimao lo aveva obbligato a saltare la gara. Il rookie spagnolo sperava di rientrare in pista questo weekend, ma i controlli medici a cui si è sottoposto a Jerez prima della FP1 hanno stabilito che purtroppo dovrà rimandare il suo ritorno in pista. Nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare tra due settimane in Francia (GP live il 15 maggio su Sky).