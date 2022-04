Pecco devastante a Jerez: 1:36.170, pole da record. "Meglio di così non potevo fare l'ultimo settore. Sono davvero contento, iniziamo a raccogliere i frutti del tanto lavoro fatto fino ad ora. Già a Portimao eravamo competitivi, questo weekend ho avuto la fortuna di trovare condizioni stabili potendo così lavorare nel modo giusto". Il GP di Spagna è domani alle 14, tutte in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

"Sono veramente contento. Mi sono trovato molto bene anche nelle Libere 4, abbiamo fatto un ulteriore step di setting che mi ha permesso di avere più grip . Quando sono entrato con la gomma usata mi sono trovato estremamente bene. Siamo pronti per la gara , anche nel time attack al secondo tentativo abbiamo fatto un giro incredibile. Sapevo che si faceva al primo crono ma purtroppo al primo run Martin è caduto, ho dovuto farlo al secondo, non sono riuscito a spingere quanto volessi ma alla fine il secondo è venuto perfetto. C'era Pasini alla 8, è stato bellissimo ".

"Lo step di setting è stata una modifica minima , che mi ha aiutato ad avere più feeling . Riguardo la percorrenza quest'anno ci sta aiutando la carena nuova, più piccola, entriamo più forte in curva , mi aiuta soprattutto qui a chiudere di più le linee in circuito come Portimao o questo di Jerez, la moto mi sta più dietro. Sono molto contento di aver risolto un po' di problemi e concentrarmi sulla guida ".

"Abbiamo fatto un lavoro molto positivo dalla prima gara, lavoravamo un po' nascosti, non siamo riusciti a dimostrare i passi avanti, ma a Portimao già eravamo molto competitivi . Questo weekend ho avuto la fortuna di avere condizioni stabili potendo lavorare così nel modo giusto, in futuro ripartiremo da questa base".

I numeri

Prima pole della stagione per Bagnaia, la sua settima in top-class, la quarta su sei quest'anno per la Ducati, alla 59^ pole in top-class. Pecco è il quarto italiano a partire dalla prima fila a Jerez dopo Max Biaggi (2000) Capirossi (2003 e 2006), Valentino Rossi (5 volte dal 2001 al 2016, record del circuito con Jorge Lorenzo). 453 millesimi di vantaggio su Quartararo: è il margine più elevato per una pole da Phillip Island 2019, quando Maverick Vinales fu in pole con 551 millesim su Quartararo. A Jerez è il vantaggio più elevato dal 2008, quando il poleman Jorge Lorenzo mise 6 decimi netti (0"600) tra sé e Dani Pedrosa.