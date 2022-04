Nelle Libere di Jerez Quartararo si conferma veloce come a Portimao. Dietro di lui tre Ducati con Bastianini, Bagnaia e Martin. I due italiani hanno trovato un buon feeling e potranno lottare per la pole. Più indietro Zarco, Miller e Marc Marquez, con lo spagnolo che non è sembrato mai incisivo. Il programma di oggi: Libere 3 alle 9:55, Libere 4 alle 13:30, qualifiche alle 14:10. Le gare domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky

Quartararo lì davanti è un segnale di conferma. Iniziare in weekend di Jerez con lo stesso pilota che è riuscito a dominare il GP di Portimao è incoraggiante per la Yamaha e per il campione del mondo in carica. Il francese, a parte la scivolata su una chiazza d'umidità nelle Libere 1 con una botta all'inguine, ha mostrato grande velocità in tutte le condizioni. Alle sue spalle ci sono tre Ducati con Bastianini, Bagnaia e Martin. Il pilota del tea Gresini ha migliorato la frenata nelle Libere 2 e non è mai stato così veloce il venerdì, mentre Pecco è particolarmente soddisfatto di come riesce a guidare dopo le modifiche di setting ed elettronica. Non è ancora al 100% il torinese con l'edema osseo alla spalla e deve tenere duro, ma la prestazione ritrovata può essere sicuramente un vantaggio psicologico.