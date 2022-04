Fabio Quartararo soddisfatto del secondo posto dietro a un super Bagnaia: "Pecco ha fatto un giro pazzesco, uno dei più veloci mai visti in MotoGP. Gli ho chiesto dove aveva tagliato la pista... In gara avremo un passo simile, difficile andare via da solo. L'obiettivo è partire bene, ma il GP è lungo". Domenica 1° maggio la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

"Alla fine ho chiesto a Bagnaia dove aveva tagliato..."

ducati

Bagnaia: "Euforico, pole frutto di duro lavoro"

"Sono felice perchè il passo è buono. Siamo a mezzo secondo dalla pole, ma abbiamo fatto un buon 2° posto. Pecco a fatto un giro pazzesco, alla fine gli ho chiesto dove aveva tagliato... Con queste condizioni è andato veramente forte, per me è uno dei giri più veloci che abbia mai visto in MotoGP. Non penso che in gara andrò via da solo, Bagnaia ha un passo simile al nostro e sicuramente ci saranno altri piloti simili. L'obiettivo è partire bene come in Portogallo, ma la gara è lunga visto che ci sono 25 giri. Ci sono piste in cui possiamo fare la differenza, ma siamo al limite della moto. Arriveranno anche gare in cui nei rettilinei perderemo troppo".