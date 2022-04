Bagnaia conquista la pole del GP Spagna con un tempo record (1:36.170). Pecco interrompe un duopolio di pole Honda/Yamaha a Jerez che durava da ben 16 anni. L’ultima pole non siglata da Honda o Yamaha qui risaliva al 2006 con Loris Capirossi. Sono 453 i millesimi di vantaggio per Bagnaia su Quartararo: è il margine più elevato per una pole da Phillip Island 2019, quando Vinales fu in pole con 551 millesimi proprio su Quartararo. Domani òa gara della MotoGP alle 14 su Sky

