Tony Arbolino chiude al terzo posto il GP di Spagna di Moto2 e rientra in gioco per il Mondiale, con il leader Vietti distante 30 punti: "Il podio era l'obiettivo per poter tornare a pensare al Campionato. Ho spinto anche oltre il 100 percento, è un risultato fantastico. Ora ci crediamo"

MOTO2, GLI HIGHLIGHTS - MOTOGP LIVE