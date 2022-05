Guevara dà spettacolo all'ultima curva di Jerez: in un colpo solo sorpassa all’esterno (in un punto in cui si norma si passa all'interno) Oncu e Garcia. Il sesto GP della stagione di Moto3 è suo. Podio tutto spagnolo, completato da Garcia e Masia. Male gli italiani: il migliore è Bertelle, 11°. Ora in diretta la gara della Moto2, gran finale alle 14 con la MotoGP in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

L'ultima curva di Jerez è lo spartiacque, tra vittorie da antologia e altrettante clamorose sconfitte. Izan Guevara entrerà nella storia di questo staccata dove, all’ultimo giro, ha fatto qualcosa d’impensabile. Il pilota della Gas Gas ha passato all’esterno in un colpo solo Oncu e Garcia. Roba da applausi, da standing ovation. Nel suo box un’esplosione di meraviglia ha salutato la manovra, perché in quel punto, i palati fini lo sanno, di norma si passa all’interno. A rischio d’incidenti, che dai tempi di Doohan con Criville hanno fatto storia (in seguito c’hanno pensato anche Rossi, Gibernau, Marquez e Lorenzo a rinverdire i fasti di questa ultima curva dove tante gare sono finite a sportellate). Finale tutto spagnolo, comunque, con Garcia e Masia sui gradini di un podio ai piedi del quale si è fermato Dennis Oncu dopo un gran premio passato a giocarsi il comando del gruppo, in attesa di quel finale incandescente che era nell’aria. Per la gioia del pubblico spagnolo che si è giudicato anche la rimonta di Artigas, finito davanti a un Sasaki indiavolato. Il giapponese è il protagonista inatteso, partiva ultimo per scontare la penalità rimediata in Fp3 (guida irresponsabile) a cui gli stewart FIM hanno aggiunto anche un long lap penalty, ha recuperato fino al gruppo di testa, per poi chiudere al sesto posto.

Italiani protagonisti in negativo

Protagonisti in negativo gli italiani: Dennis Foggia scattato bene in partenza è scivolato indietro, inesorabilmente, fino a uscire dalla zona punti. Il diciottesimo posto lo spiega il diretto interessato: "Soffrivo in frenata, non riuscivo a mettere carico sulla ruota anteriore, mi superavano tutti troppo facilmente. Le KTM hanno fatto un grosso passo avanti (lui corre con la Honda, ndr)". In classifica il romano vede crescere il suo svantaggio da Garcia a 21 punti (ne scontava uno prima della trasferta). Problemi anche per Migno che accusando un forte calo di grip, a sua volta ha corso la gara del gambero, dal nono posto dove galleggiava intorno al settimo giro, fino al quattordicesimo finale (davanti a Stefano Nepa e a Matteo Bertelle). Giornata no anche per Riccardo Rossi, a lungo il migliore degli italiani, nonostante il long lap penalty scontato nei primi giri (per l’incidente provocato nel warm up). Il pilota genovese ha sgomitato a ridosso del gruppo di testa fin a ridurre il distacco a sei decimi. Prima di scivolare, forzando, per chiudere il gap.

GP Spagna, Moto3: l'ordine d'arrivo