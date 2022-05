" Aprilia c’è !": Aleix Espargaró , terzo a Jerez alle spalle di Bagnaia e Quartararo, si gode il proprio quinto podio in top-class con tanto di record per il team di Noale, che per la prima volta nella sua storia ottiene tre podi in una stagione . "Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ancora fatico a crederci. Sento questa Aprilia come la mia moto. Non è perfetta questo ma ci sta, in particolare la frizione è una delle cose su cui dobbiamo migliorare, oggi ho rischiato di perdere il podio per la partenza". A proposito di perdite, basta concessioni: "E' un onore: le perdiamo perché la nostra moto è al livello delle miglior i, significa che abbiamo le stesse armi degli altri, a Noale sono bravissimi".

"In una curva la mia gara è cambiata completamente"

"Gara molto difficile, non riuscivo a sorpassare Miller e Marquez, non c'era spazio e Marc era fortissimo in staccata. Ma sapevo di dover solo aspettare, che 1-2 errori in un GP così lungo lo avrebbero fatto e che avrei dovuto farmi trovare pronto e così è stato. Miller ha frenato in anticipo, Marc ha perso l'anteriore e in una curva la mia gara è cambiata completamente. Da lì ho spinto come un matto, fino alla morte. Avevo tanta velocità, giravo fortissimo, sull'1:38 basso. Peccato non essere riuscito a superare prima. Complimenti a Bagnaia e Ducati per la vittoria ma noi siamo lì nella lotta per il titolo, ad appena 7 da Quartararo dopo sei gare, sto vivendo un sogno".