Dopo aver dominato il weekend di Jerez, Bagnaia adesso vuole imporsi anche a "casa" di Quartararo: questa settimana si corre a Le Mans, dove la Ducati ha vinto le ultime due edizioni sul bagnato (Petrucci nel 2020, Miller davanti a Zarco nel 2021). Domenica 15 maggio il GP di Francia è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now

A Le Mans sarà un testa a testa tra i due super favoriti del weekend. Da una parte Bagnaia, a caccia di conferme dopo la bellissima vittoria di Jerez. Dall'altra parte Quartararo, che nel Gran Premio di casa dovrà riuscire a difendere la leadership del campionato. Il francese, nonostante le difficoltà tecniche, è stato il più consistente: in sei gare è sempre andato a punti, riuscendo anche a conquistare tre podi, fra cui una vittoria. Per il ducatista l’avvio di stagione è stato più complicato ma, dopo aver toccato il fondo con la caduta di Portimao, si è rialzato più forte che mai. A Le Mans dovrà riuscire a riconfermarsi, per dimostrare che potrà lottare contro il suo rivale con costanza per tutto l’arco della stagione.