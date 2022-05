4/7 Instagram @pecco63

Gira col numero 63, ma la storia del suo numero è particolare. È partito dal 21 in Moto3, l'ha 'trasformato' in 42 (21+21) in Moto2 dove ha trovato Morbidelli con lo stesso numero; infine, in MotoGp... poiché anche il 42 era occupato da Rins, ha dovuto aggiungere un altro +21 per il suo numero definitivo.



GP Spagna. Ducati, festa nel box dopo la vittoria di Bagnaia a Jerez. VIDEO