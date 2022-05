Carmelo Ezpeleta, numero uno di Dorna, ha detto la sua sulla decisione della Suzuki di lasciare la MotoGP a fine 2022. "Non penso ci sia soluzione alla cosa - ha spiegato ai microfoni dello streamer Nico Abad - ma nemmeno ci interessa trattenerli. Stiamo parlando con loro, e domani (giovedì) uscirà un comunicato in merito. Come abbiamo già detto non si può rescindere un accordo unilateralmente, quindi questa loro scelta va discussa nel modo giusto. Abbiamo molte richieste di persone che vogliono prendere il loro posto, ma questo possiamo deciderlo con tranquillità”.