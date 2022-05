Terza tappa europea della stagione: i protagonisti del Motomondiale scendono in pista a Le Mans, in Francia. Domani le parole dei piloti, attesi nella tradizionale conferenza Fabio Quartararo (Yamaha, in vetta alla classifica in MotoGP), Francesco Bagnaia (Ducati, reduce dal trionfo di Jerez), Aleix Espargaró (Aprilia, 2° nel Mondiale ad appena 7 punti da Quartararo), Johann Zarco (Pramac) e Marc Marquez (Honda, a caccia del 100° podio). Venerdì le prime prove libere, domenica la gara della MotoGP alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Ma il 15 maggio si aprirà con il warm up delle tre classi, al via alle 8.55, alle 11 toccherà alla gara di Moto3, alle 12.20 alla Moto2. In pista anche la MotoE: sabato alle 16.20 Race 1, domenica alle 17 (in differita) Race 2.

Giovedì 12 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 13 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live

Ore 13: paddock live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 14 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.20: Moto E – Race 1

Ore 17: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 15 maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)