È in corso la conferenza che apre il GP di Francia, settimo appuntamento della stagione. Ecco i piloti presenti in sala stampa: Quartararo, Bagnaia, Aleix Espargaró, Zarco e Marc Marquez. Domani la prima sessione di prove libere, in programma alle 9:55. Intanto Suzuki conferma la volontà di ritirarsi alla fine del 2022. Gli orari delle gare, in diretta domenica su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

TUTTI I RITIRI DEI TEAM GIAPPONESI