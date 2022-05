Dopo le prime due sessioni di prove a Le Mans, in testa alla classifica combinata della Moto3 c'è Foggia. Il pilota del team Leopard precede Guevara e Suzuki. In top ten anche Migno (6°), Bartolini (7°) e Riccardo Rossi (10°). Gli orari delle gare, in diretta domenica 15 maggio su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Gran Premio in salita per Sergio Garcia

Weekend in salita invece per il leader del campionato, Sergio Garcia, caduto all’inizio del turno pomeridiano (perdita del posteriore e una linea troppo stretta in ingresso curva). Rientrato in pista con un dolore al piede, lo spagnolo non è più stato in grado di attaccare le prime quattordici posizioni. Il quindicesimo tempo lo obbligherà a una FP3 di ben altro tenore, per giocarsi al meglio la qualifica. Meglio di lui ha fatto il suo compagno di squadra, splendido protagonista del finale spagnolo, che ha chiuso il primo giorno di libere con il secondo tempo della classifica combinata. Quindi Suzuki, Tatay, e Masia a precedere un ottimo Migno, arrivato in Francia con l’obiettivo di riscattare la brutta gara precedente. Il circuito francese si è dimostrato più insidioso del previsto per i piloti della classe d’ingresso. Tante le cadute a inizio turno in FP2: Moreira e Oncü per chiusura d’anteriore alla 8, poi Fellon alla 4, pilota di casa, Riu Male e Furusato quasi in contemporanea, e purtroppo anche Riccardo Rossi mentre stava spingendo per confermare il terzo cronologico segnato fino a quel momento. Né Bertelle e nemmeno Nepa sono riusciti a centrare la top 14. Bene invece Bartolini, piazzatosi in settima posizione alla spalle di Migno.